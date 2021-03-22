فيديو- الرئيس السيسى يوجه بعلاج شاب مصاب بضمور العضلات

جدة - نرمين السيد - وعرضت الإعلامية عزة مصطفى، فى برنامج صالة التحرير المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقريرًا مصورًا عن حالة الشاب، مشيرة إلى أنّ الرئيس استجاب لعلاج الشاب المصاب بضمور العضلات.

وقالت السيدة والدة محمد وهى تبكى: "الله يبارك له ومنتحرمش منه أبدا خليهولنا يا رب.. كل اللى عاوزاه اطمن على ابنى".

وقال محمد لوالدته على الهواء: "كل سنة وانت طيبة، متعيطيش يا أمى".