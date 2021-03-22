وزير النقل: 130 مليار جنيه قيمة مشروعات للسكة الحديد والمترو الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تستهدف تنفيذ مشروعات للسكة الحديد والمترو فقط بحوالى 130 مليار جنيه، لافتًا إلى أن مشروعات النقل البحرى لا يقل عن 80 مليار جنيه.





وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "هى دى مصر اللى عايز تقفز تطور وتجرى، ومنستناش 2030". وتابع: "انتهى عصر إن شركة تبنى وتاخد حق امتياز، دلوقتى فيه توجيه من الرئيس إننا نجيب شركات عالمية تشارك فى الإدارة والتشغيل".

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