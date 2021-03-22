فيديو- وزير النقل: البعض يحاول الضغط لعدم تطوير الدائرى.. ده مش هيحصل

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن هناك قرار جمهورى يعطى للطريق الدائرى حرم يساوى 50 مترا، مضيفًا: "أنا بتكلم مع الناس ومش بزهق منهم، وإن شاء الله محدش هايزعل مننا وهنعمل اللى فى صالح الناس والدولة".

وأشار إلى أن التعويضات 160 ألف جنيه و120 ألف جنيه و200 ألف جنيه، متابعًا: "بنعتبر الأوضة بـ40 ألف والمطبخ أوضة والصالة أوضة، وده مبلغ يجيب شقى فى نفس المستوى إن لم يكن أفضل".

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعطى توجيه للمحافظين بفتح الشقق وتسكين المواطنين، لافتًا إلى أن عمارة كرداسة المحترقة بها مخازن وباقى العمارة فارغة من السكان.

وأكد أن بعض المواطنين يحاولون الضغط حتى لا يتم تطوير الطريق، معلقا: "ده مش هايحصل، حقهم علينا التعويض المحترم وعدم الخروج من المنزل إلا بعد التعويض والانتقال للشقة بديلة، إنا مش بعمل طريق لنفسى".