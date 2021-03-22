غدا.. إعلان تفاصيل الامتحانات الشهرية للصفين الأول والثانى الثانوى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أنه سيتم أيضَا إعلان تفاصيل الامتحانات الشهرية فى الترم الثانى.

مضيفًا: "هنجاوب على كل التساؤلات المتعلقة بنتائج امتحانات الترم الأول".