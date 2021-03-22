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جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أنه سيتم أيضَا إعلان تفاصيل الامتحانات الشهرية فى الترم الثانى.
مضيفًا: "هنجاوب على كل التساؤلات المتعلقة بنتائج امتحانات الترم الأول".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. إعلان تفاصيل الامتحانات الشهرية للصفين الأول والثانى الثانوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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