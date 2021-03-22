فيديو.. المشرف على العمليات الميدانية بتكافل وكرامة يرد على شكاوى المواطنين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ياسر عبد السلام، المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج "تكافل وكرامة" إن السيدة الأرملة والتى ليس لها أى معاش يكفلها يتم التوجه إلى الوحدة التابعة لها وتُقدِّم الأوراق الخاصة بها التى تثبت صحة حالتها ويتم ضمها إلى البرنامج فورًا.





وأكّد خلال برنامج صالة التحرير المُذاع على قناة صدى البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى برنامج أن البرنامج يشمل كل الأسر المصرية التى لديها أطفال من سن يوم لـ18 سنة؛ حيث إن من يوم لـ6 سنوات الرعاية الصحية، ومن سن 6 سنوات إلى 18 سنة يجب على الأقل أن يكون مُقيّد فى التعليم. وأوضح "عبد السلام"، أن الفئات التى لها حق الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة هم: الأرملة دون أولاد، والمُطلّقة دون أولاد، وأسرة المسجون بدون أولاد، والبنت التى بلغت سن الخمسين، من خلال التوجّه لمديرية التضامن الاجتماعى التابعة لها. وردّ المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج "تكافل وكرامة" أن الشخص الذى يقول أنّ له أخ معاق يجب عليه إثبات حالة أخيه من خلال المجالس المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.

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