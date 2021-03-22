السفارة المصرية فى أستراليا تشارك بفعاليات اليوم العالمى للفرانكوفونية

جدة - نرمين السيد - شاركت سفارة جمهورية مصر العربية، لدى استراليا فى عدة مناسبات أقيمت بالعاصمة كانبرا، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للفرانكفونية، حيث اختتمت تلك المناسبات باحتفال أقيم بمقر المركز الثقافى الفرنسى فى كانبرا.





وقد قامت السفارة المصرية بعرض بعض مستنسخات التماثيل الفرعونية، والمطبوعات التى تتناول معلومات عن مختلف المقاصد السياحية بمصر، وذلك فى الجناح المخصص لها بالحفل، حيث توافد الزوار بكثافة على الجناح المصرى. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق الحفل بعدة أسابيع قيام عدة مدارس مشاركة بالحفل باختيار دولة وإعداد رسوم تُعبر عن ثقافتها وحضارتها، حيث قام تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية بكانبرا باختيار مصر فى المسابقة المذكورة، وأعدوا لوحات رسوم تمثل الحضارة المصرية القديمة. وقام السفير محمود زايد، سفير جمهورية مصر العربية لدى أستراليا، بتسليم هدايا لتلاميذ المدرسة المذكورة خلال الحفل تقديراً لاختيارهم للثقافة المصرية وللجهد الذى بُذل فى إعداد الرسوم الفنية.

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