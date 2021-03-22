غدًا.. إعلان تفاصيل امتحانات الترم الثاني لأولى وثانية ثانوي 

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعلن غدًا الثلاثاء، تفاصيل الامتحانات الشهرية القادمة في الترم الثاني لطلاب أولى وثانية ثانوي.

ويشار إلى أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سوف يؤدون امتحانات شهرية في مارس وأبريل ومايو، بديلة عن الترم الثاني.

كما ستعلن الوزارة غدًا، كل ما يتعلق بامتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي للترم الاول، وتجيب الوزارة على كل التساؤلات المتعلقة بنتائج امتحانات الترم الاول.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاطلاع على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020 /2021، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الموقع الرسمي:https://moe-register.emis.gov.eg/

ويمكن للطلاب؛ الحصول على النتيجة فور إعلانها باتباع الخطوات التالية:

_ الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021 من

https://moe.gov.eg/ar/guidesubjects/

اختيار الطالب الصف التابع له.

كتابة كود الطالب.

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

اختيار أيقونة عرض النتيجة.

وتظهر النتيجة على كارت به ألوان مختلفة تحدد مستوى الطالب، والتقييمات بالنتيجة، كالتالي: "متفوق، ومناسب للتوقعات، أقل من التوقعات، يحصل على فرصة ثانية".

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