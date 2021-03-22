هانى الناظر يحذر من ارتداء الملابس الصيفية

جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "ارجوكم لا ترتدوا الملابس الصيفية كبارا وصغارا قبل أول إبريل واحذروا الجلوس بملابس مبتلة بالعرق أمام المراوح وأجهزة التكييف".

يذكر أن الناظر، حذر أمس من يعانون من الحساسية بأشكالها المختلفة جلدية وصدرية وجيوب أنفية عدم الخروج إلا للضرورة بسبب الأجواء المتربة التى تشهدها البلاد حاليا وتمدة الأيام لمدة أسبوع