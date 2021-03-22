هانى الناظر يحذر من ارتداء الملابس الصيفية

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يذكر أن الناظر، حذر أمس من يعانون من الحساسية بأشكالها المختلفة جلدية وصدرية وجيوب أنفية عدم الخروج إلا للضرورة بسبب الأجواء المتربة التى تشهدها البلاد حاليا وتمدة الأيام لمدة أسبوع
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