منال نصر: السيسى وضع قضايا المرأة على رأس أولوياته

جدة - نرمين السيد - وأضافت نصر، فى تصريح لها، اليوم، أن الرئيس أكد فى أكثر من مناسبة أن نساء مصر هن عظيمات مصر لدورهن فى تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى ووقوفهن بجانب الدولة المصرية، كما أعلن 2017 عاما للمرأة المصرية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى، لا يألو جهدا فى أى مناسبة من تأكيد دور المرأة المصرية والإشادة بدورها فى المجتمع.

وثمنت النائبة توجيهات الرئيس السيسى، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، والتى جاء من ضمنها إصدر قانون بمنع زواج الأطفال وتوفير الأمان للمرأة بجميع وسائل المواصلات، ومنع التمييز فيما يتعلق بالقروض والتمويل، وتنفيذ برامج لمساندة المرأة المريفية، واتخاذ ما يلزم من أجل الحد من ظاهرة الغارمات.

وأشارت إلى أن توجيهات السيسى، تؤكد أنه الداعم الأول للمرأة والطفل، ويولى قضايا المرأة أهمية باعتبارها ليس نصف المجتمع ولكن المجتمع كله.

يذكر أن النائبة منال نصر، شاركت بالأمس فى الاحتفال بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.