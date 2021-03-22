سفير مصر فى كندا يبحث مع مسؤول بمقاطعة مانيتوبا مجالات التعاون المشترك

وشهد اللقاء -وفقاً لتصريح أدلى به السفير المصرى- مناقشة أوضاع الجالية المصرية فى المقاطعة، حيث أشاد المسئول الكندى بالإسهامات المُقدرة للجالية المصرية فى دعم اقتصاد المقاطعة، وفى توفير الرعاية الطبية لأبناء المقاطعة إبان جائحة كورونا، بالإضافة إلى مناقشة سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، لا سيما فى المجالات التى تحظى فيها المقاطعة بميزة تنافسية عالية، مثل التصنيع المتقدم، وتكنولوجيا الطيران والفضاء، والصناعات الغذائية، والزراعة، والصناعات المبتكرة، والطاقة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والتعدين، والسياحة، والنقل.
وأضاف السفير أبو زيد، أنه استعرض خلال اللقاء التطورات التى تشهدها مصر فى كافة مجالات الإنتاج والخدمات والنمو الاقتصادى رغم ظروف جائحة كورونا، وبشهادة المنظمات ومؤسسات التصنيف الدولية، وما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الضخمة وغيرها، مقترحاً تنظيم فعاليات وزيارات افتراضية لرجال الأعمال والمسئولين من الجانبين لتنشيط التعاون الاستثمارى والاقتصادى.
كما ناقش سفير مصر مع نائب رئيس وزراء "مانيتوبا" التطور الذى يشهده قطاع التعليم فى مصر، وخطط التوسع فى التعاون الأكاديمى والبحثى مع كبرى الجامعات الأجنبية، مقترحاً وضع خطة عمل مشتركة تسهم فى زيادة أعداد المنح المقدمة للطلبة المصريين فى جامعات المقاطعة، والتوسع فى التعاون البحثى والأكاديمى مع الجامعات المصرية.
وقد حرص المسئول الكندى فى نهاية اللقاء على توجيه الدعوة لسفير مصر لزيارة مقاطعة "مانيتوبا" خلال الفترة القادمة، للوقوف على فرص التعاون القائمة، وزيارة عدد من المشروعات وعقد لقاءات مع ممثلى القطاع الخاص وأعضاء الحكومة والبرلمان فى المقاطعة.
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