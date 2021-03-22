كنيسة مارجرجس إمبابة توقف القداسات لارتفاع إصابات  كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت كنيسة مارجرجس بإمبابة وقف صلوات القداسات لأجل غير محدد بدء من غدًا الثلاثاء.



جدة - نرمين السيد - أعلنت كنيسة مارجرجس بإمبابة وقف صلوات القداسات لأجل غير محدد بدء من غدًا الثلاثاء. يأتي ذلك بعد ارتفاع الإصابات بكورونا، ويستمر تعليق صوات القداسات لحين تقييم الوضع بعد فترة.

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