وزير الأوقاف يعتمد إيفاد موفدين إلى بريطانيا والأرجنتين لإحياء ليالى رمضان

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، إيفاد موفدين جديدين من الوزارة، إلى بريطانيا والأرجنتين لإحياء ليالى شهر رمضان، ليصبح عدد الموفدين لإحياء الليالى 31 موفدًا حتى تاريخه.





وشمل القرار إيفاد أبوبكر سليمان سليمان، إمام وخطيب إلى بريطانيا، وكمال محمد على عبدالرحيم، قارئ إلى الأرجنتين. ودعت الوزارة، كل منهما التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالديوان العام لاستلام قرار إيفاده.

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