انتهاء مشروع قانون الأحوال الشخصية مع ممثلى الكنائس قبل رمضان

جدة - نرمين السيد - كلَّف صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، المتروبوليت نقولا، مطران طنطا وتوابعها والوكيل البطريركى للشؤون العربية بتمثيل البطريركية، فى الجلسات التى بدأت منذ ثلاثة أشهر ودعت إليها وزارة العدل فى مقرها ويقودها لجنة التشريع بوزارة العدل لمناقشات مشروع قانون الأسرة للمسيحيين فى مصر، طبقا للمادة الثالثة من الدستور التى تمنح المسيحيين الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى أحوالهم الشخصية.





شارك فى الجلسات ممثلين عن الكنيستان الإسكندريتان: كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وكنيسة الكرازة المرقصية للأقباط الأرثوذكس، والكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية، وكنيسة السريان الأرثوذكس، وكنيسة الأرمن الأرثوذكس. وتنتهى الجلسات حول مشروع القانون قبل بدء شهر رمضان بعد مناقشته من ممثلى الكنائس والتعديلات التى أبدوها، والذى سوف يُرسل مرة أخرى لمجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.

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