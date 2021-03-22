نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور برنامجه بعد سقوط "لوكيشن" التصوير

قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن "لوكيشن" التصوير سقط عليهم أثناء استضافته في برنامج "مختلف عليه" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، وأصيب مصور في الحادث، وتم نقله إلى المستشفى.

وأضاف فرغلي في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أنه اثناء تصوير البرنامج للحديث عن دور الإسلاميين مع الأقليات، بأحد استديوهات مدينة الانتاج الإعلامي في العجوزة، فوجئ بانزلاق لوكيشن التصوير ولكن العناية الإلهية انقذتهم بالتحرك قبل وقوعه عليهم.

يذكر أن الإعلامى إبراهيم عيسى، قد عاد مؤخرًا إلى شاشة "القاهرة والناس" ببرنامج جديد، ويتضمن البرنامج عرض فقرات متنوعة ومهمة عن مواجهة الأفكار المتطرفة.

وسبق لـ "عيسى" تقديم العديد من البرامج على شاشة القاهرة والناس من أبرزها "هنا القاهرة"، و"مع إبراهيم عيسى"، فضلًا عن تجارب تليفزيونية على شاشات مصرية، وعربية أخرى.