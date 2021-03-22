الوزير يكشف تفاصيل استثمارات ألستوم فى مصر: شريك رئيسى بالعديد من المشاريع

جدة - نرمين السيد - كشف وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن شركة ألستوم هي أكبر شركة للنقل فى فرنسا، كما أنها تعد الأولى أو الثانية فى العالم فى مجال النقل، وتعد الشريك الرئيسى لمصر فى مجال النقل.





ولفت الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شركة ألستوم، هى المسئولة حاليا عن مشروع قطار المونريل بعد استحواذها على الشركة المنفذة للمشروع، مشيرًا إلى أنها شريكة لمصر فى عدد كبير من مشاريع النقل فهى المسئولة عن توريد عربات المترو وقطارات السكك الحديدية، وأنظمة الإتصالات والإشارات.

وشدد الوزير، على أن ألستوم من الشركات الكبيرة جدًا فى العالم، ورئيسها "هنرى لافارج"، من المغرمين بمصر وبالمشروعات التى يتم إقامتها فى مصر، ومبهور بشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسى وأسلوب إدارته للمشروعات ومتابعتها.

وأكد الوزير، أن الشركة تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع حاليا فى مصر مثل تطوير أنظمة الإشارات للسكة الحديد على طريق الصعيد، وعلى طريق القاهرة الإسكندرية، وأنظمة إشارات الخط الثالث للمترو، وتتطلع أيضًا لتنفيذ مشاريع أخرى فى مصر مثل تطوير الخط الأول والثانى لمترو الأنفاق، وترام أبو قير وترام الرمل.

وأشار الوزير أن أغلب العاملين فى شركة ألستوم مصريين، فالمهندس الأول لألستوم فى مصر مصرى، والعمالة كلها مصرية عدا 5 أو 6% من العاملين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه الشركة بضرورة زيادة العمالة لسرعة تنفيذ بعض المشاريع مثل أنظمة الإشارات والمونريل.