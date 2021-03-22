الأرصاد تحذر: رياح تصل لحد العاصفة حتى الثامنة من مساء الغد

جدة - نرمين السيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق من غرب البلاد "سيوة - السواحل الغربية- الصحراء الغربية"، يمتد إلى الداخل مع ساعات نهار الثلاثاء.





وأكدت الهيئة عبر بيان لها، أن الانذار الجوى سيستمر من الساعة 11 من مساء اليوم الإثنين حتى الثامنة من مساء الثلاثاء، نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوة خماسينى قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى مصر مما يؤدى إلى: نشاط رياح على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتصل سرعة الرياح إلى "40 – 50 كم / ساعة"، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية لمسافة تصل إلى 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة. ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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