جدة - نرمين السيد - علقت ناهد الجمل، المعروفة إعلاميا بسيدة التروسيكل، على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناشدتها قائلة: "لحد دلوقتى حاسة إنى بحلم، حاجات كتير حصلت النهاردة وفرحانة جدا".





وأضافت الجمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الإثنين: "المحافظ الجيزة كلمنى النهاردة ورحت مضيت عقد شقة لمدة 20 سنة، وسيتم تجهيزها، وبدل الكشك بقى محل بعقد رسمى". وتابعت: "أبواب السما كانت مفتوحة وأنا بدعى ربنا يهون عليا، وربنا يكرم سيادة الرئيس ويخليه لينا، وبشكر كل اللى وقف جنبى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد استجابة الرئيس.. سيدة التروسيكل: حاسة إنى بحلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.