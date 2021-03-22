مصادر لـ كلمة أخيرة: مناقشات مصرية وسعودية لاعتماد لقاح قبل الحج

وكشفت الحديدى، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "ON" أن مصادر ذكرت للبرنامج أن الفترة القادمة ستشهد نقاشًا موسعًا بين الجانبين المصرى والسعودى لبحث فكرة اللقاح المعتمد من الصحة العالمية، خصوصًا وأن اللقاحات الصينية أو الروسية لم تعتمد حتى الآن.
وأضافت: "معلوماتنا أن نقاش موسع سيتم بين الجانبين بخصوص هذا الملف ولكن حتى اللحظة الحالية هذه هى الشروط التى وضعتها المملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج وهذا حق سعودى".
وتابعت: "لكن فى النهاية العالم يبدو أنه سينقسم إلى قسمين دول تلقح شعوبها وأخرى لم تلقح ولا نريد أن تكون مصر جزء من هذه الدول".
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".
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