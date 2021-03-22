رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر مارس 2021 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر مارس 2021، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن تفعيل عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرمة لشهر مارس، وذلك عن طريق الرَّقَم القومي لمستحقي المعاش، ويمكن أن يتم الاستعلام في أي وقت بواسطة الدخول على الموقع الرسمي المخصص لوزارة التضامن الاجتماعي، هذا وقد تم بالفعل صرف دفعة من معاش تكافل وكرامة، خلال الأيام السابقة من الشهر الحالي، ونترككم الآن مع طريقة وخطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر مارس 2021.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة مارس 2021

قامت وزارة التضامن الاجتماعي، بالإعلان عن إمكانية الاستعلام عن المعاش المخصص لشهر مارس 2021 من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من أجل التعرف على موعد استحقاق المعاش، بالنسبة إلى مستحقي المعاش من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق الرَّقَم القومي، الخاص بمستحق المعاش حيث يتم الاستعلام إلكترونيًا.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مارس 2021

يتم الاستعلام عن موعد استحقاق المعاش إلكترونيًا من خلال الرَّقَم القومي للمستفيد وذلك بإتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

الرسمي. اختر من القائمة أمامك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

اضغط بعد ذلك على أيقونة دفعة شهر مارس 2021.

إدخال الرَّقَم القومي لمستحق المعاش في الخانة المخصصة لذلك على الشاشة.

وأخيرًا اضغط على أيقونة الاستعلام عن المعاش، وسوف تظهر أمامك كل المعلومات الخاصة بموعد الاستحقاق وكل التفاصيل الخاص بالدفعة.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامَج تكافل وكرامة في الأساس، الأسر التي بها أطفال في مراحل الدراسة المختلفة، ويُشترط انتظامهم بالدراسة، ولا تستطيع الأسر التي تمتلك سيارة أو عَقَار أو حتى أراض زراعية، استحقاق المعاش، ولكن يمكن أن تكون الأسر التي تسكن في بيوت ملك مستثناة من هذا الأمر، في حالة عدم وجود أي مصدر للدخل تنفق منه الأسرة، حيث أن المسكن هو المأوى لتلك الأسرة في تلك الحالة، ولا يمكن الاستغناء عنه، لذلك تلك الأسر تُعد من مُستحقي معاش تكافل وكرامة، وتطبق عليها الشروط، فقط يجب استكمال كافة الأوراق المطلوبة، وتقديم طلب استحقاق المعاش.