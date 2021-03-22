نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتبات شهر مارس 2021 موعد صرف راتب شهر مارس لجميع العاملين بالدولة في المقال التالي
مرتبات شهر مارس 2021 موعد صرف راتب شهر مارس للجميع العاملين، لقد قامت وزارة المالية، بالإعلان عن الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر مارس 2021، لجميع العاملين بالدولة، ولهذا السبب لقد تزايدت عمليات البحث عن الموعد الذي تم تحديده من خلال محرك البحث جوجل، حيث يبحث جميع المصريين ليتمكنوا من معرفة متي سوف يتم نزول القبض ، ومتي سيتمكنوا من الحصول على الراتب، ولهذا سوف نقوم اليوم من خلال موقع ثقفني بعرض الموعد الذي قامت وزارة المالية بتحديده، وعرض جدول صرف مرتب شهر مارس أيضا.
مرتبات شهر مارس 2021
فلقد قامت وزارة المالية بتحديد موعد نزول راتب شهر مارس، هذا بدءا من يوم الثلاثاء القادم والموافق 23 من مارس الحالي، وتم الذكر أيضا إنها سوف تستمر إلي يوم 29 من الشهر الحالي، كما أوضحت وزارة المتلية بأنه تم تحديد يومي 28 و29 من مارس لصرف المرتبات لجميع الجهات.
جدول شهر مارس
ولقد تم عمل جدول لصرف مرتبات شهر مارس 2021، يشمل كل هيئة أو وزارة وجميع الجهات التابعة لها، مع مراعاة العدد الكلي للعاملين بها وأيضا المديريات التي تتبعها بالمحافظات.
- ولقد ذكرت وزارة المالية أن المجموعة الأولى من جدول المواعيد لصرف المرتبات سوف تبدأ يوم الثلاثاء القادم 23 من مارس الحالي، وتشمل هذه المحموعة كلا من المصالح، والهيئات الخدمية العامة، والنقل والطرق، والقوى العاملة الاقتصادية، والتجارة والتموين، ومديريات التضامن الاجتماعي، والشئون الصحية، والمرافق والإسكان، وأيضا كلا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي الخاص بحقوق الإنسان، والأمانة العامة الخاصة بمجلس الأمن القومي، والمجلس الأعلى للصحافة، والجهاز المركزي للمحاسبات،ومجلس النواب، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.
- أما بالنسبة للمجموعة الثانية لصرف مرتبات شهر مارس 2021 تشمل العاملين في سبعة عشر وزارة وهيئة، ستبدأ من يوم الأربعاء القادم الموافق 24 مارس الحالي، وهم وزارات العدل، التعليم العالي، والكهرباء، والتنمية المحلية،والتخطيط، وجميع دواوين المحافظات، والاستثمار، ومديريات التنظيم والإدارة، والتعاون الدولي، والجهات التي تتبعها، والجامعات في جميع المحافظات، وتضم المجموعة الثانية أيضا النيابة العامة والإدارية والقضا، وهيئة الرقابة الإدارية، ودار الإفتاء، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد الخدمات المالية، واللجنة العليا للانتخابات، والمحكمة الدستورية العليا، ومحلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وأيضا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- وأخر مجموعة وهي المجموعة الثالثة سوف يتم نزول الراتب لها يوم الخميس 25 من مارس، وتضمن العاملين في تسع هيئات،ووزارات، والجهات المختلفة وهم وزارات التربية والتعليم، وجميع الجهات التابعة لها، وأيضا جميع مديريات التربية والتعليم، والزراعة، واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، والخارجية، والمالية، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، كما تضم المجموعة الثالثة أيضا مشيخة الأزهر الشريف، ومجلس الوزراء، ورئاسة المجلس، ورئاسة الجمهورية، وجميع الجهات التي لم يتم صرف مرتباتها في خلال اليومين السابقين.
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