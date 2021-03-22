مرتبات شهر مارس 2021 موعد صرف راتب شهر مارس لجميع العاملين بالدولة

مرتبات شهر مارس 2021 موعد صرف راتب شهر مارس للجميع العاملين، لقد قامت وزارة المالية، بالإعلان عن الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر مارس 2021، لجميع العاملين بالدولة، ولهذا السبب لقد تزايدت عمليات البحث عن الموعد الذي تم تحديده من خلال محرك البحث جوجل، حيث يبحث جميع المصريين ليتمكنوا من معرفة متي سوف يتم نزول القبض ، ومتي سيتمكنوا من الحصول على الراتب، ولهذا سوف نقوم اليوم من خلال موقع ثقفني بعرض الموعد الذي قامت وزارة المالية بتحديده، وعرض جدول صرف مرتب شهر مارس أيضا.

مرتبات شهر مارس 2021

فلقد قامت وزارة المالية بتحديد موعد نزول راتب شهر مارس، هذا بدءا من يوم الثلاثاء القادم والموافق 23 من مارس الحالي، وتم الذكر أيضا إنها سوف تستمر إلي يوم 29 من الشهر الحالي، كما أوضحت وزارة المتلية بأنه تم تحديد يومي 28 و29 من مارس لصرف المرتبات لجميع الجهات.

جدول شهر مارس

ولقد تم عمل جدول لصرف مرتبات شهر مارس 2021، يشمل كل هيئة أو وزارة وجميع الجهات التابعة لها، مع مراعاة العدد الكلي للعاملين بها وأيضا المديريات التي تتبعها بالمحافظات.