نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب الموظفين في الدولة الخاصة بشهر مارس الجاري 2021م في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة المالية عند موعد صرف الرواتب المواطنين الخاصة بشهر مارس الجاري 2021م ولذلك قامت الوزارة بصرف الرواتب الخاصة بجميع المواطنين الموظفين، في الجهاز الإداري للدولة سوف تستمر على 3 أيام متصلة، سوف يتم الصرف ابتداءً من الغدا يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس الجاري 2021م حتى يوم الخميس القادم الموافق 25 مارس 2021م ولذلك أقامت وزارة المالية بالايضاح على أن سوف يتم تقسيم الجهات المختلفة في أيام الصرف مراعاة عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، وهذا لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد، هذا يعد أمر ضروري حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين، ولذلك من خلال موقع ثقفني نقوم بتوضيح مواعيد صرف رواتب.

يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2021م :

تم الإعلان من قبل الوزارة على أن سوف يتم الصرف غدا للموظفين، في الهيئات والوزارات المختلفة وهما الصحة، التموين، القوي العاملة، الهجرة، التضامن الاجتماعي، الاتصالات، قطاع الأعمال العام، الداخلية، البترول، السياحة، البيئة، شؤون مجلس النواب، الداخلية، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، الآثار، الثقافة، الأوقاف، بالإضافة إلي ذلك الجهات التابعة لهذه الوزارات وهما، المصالح، هيئات عامة خدمية، اقتصادية، مديريات الشؤون الصحية، التموين والتجارة، الطرق والنقل، الإسكان والمرافق.

ومن الجدير بالذكر أن أول أيام صرف راتب المواطنين للجهات الخاصة (التابعة) وهما المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس الأعلي للصحافة، الامانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، مجلس النوب، هذه الجهات المختصة لكي يتم صرف الرواتب الخاصة بهم يوم 25 مارس (غداََ).

يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري 2021م :

سوف يتم صرف رواتب الموظفين في 17 وزارة وهيئة، ابتداءً من يوم الأربعاء القادم، حيث أن تشمل العديد مت الوزارات وهما، التعليم، الكهرباء، التخطيط والاستثمار، التعاون الدولي، والتنمية المحلية، العدل الجهات التابعة لهذه الوزارات، بالإضافة إلي الدواوين عموم المحافظات وأيضا مديريات التنظيم والإدارة، وجميع العاملين في كافة الجامعات.

صرف رواتب يوم الخميس القادم الموافق 25 مارس 2021م :

في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن موعد صرف رواتب العاملين في 9 وزارات وهيئات مختلفة وباقي الجهات المختصة التابعة للجهاز الإداري للدولة، على أن هذا 3 أيام الصرف بعد الإعلان من قبل الوزارة، ولذلك نقوم بتوضيح الوزارات التي يتم صرفها هذا اليوم التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الشباب والرياضة، والموارد المائية والري، الخارجية، المالية”، وجميع الجهات التابعة للوزارة، ومديريات التربية والتعليم والطب البيطري والزراعة والشباب والرياضة.