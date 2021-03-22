موعد شهر رمضان 1442 فلكياً وتوقيت آذان المغرب والفجر في أول أيام رمضان المبارك

تعرف معنا على موعد شهر رمضان 1442 فلكياً حيث قامت دار الإفتاء المصرية بإعلان اليوم 14 مارس بأنه غرة شهر شعبان بما يعني أنه لا يفصل بيننا وبين رمضان سوى شهراً واحداً بينما لم تعلن دار الإفتاء رسمياً عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك نتناول معاً من خلال موقعنا قراءة فلكية لمركز البحوث عن الموعد المتوقع لشهر رمضان.

موعد شهر رمضان 1442 فلكياً

شهر رمضان هو شهر الخير الذي يجمع المسلمين على انتظاره من كل أنحاء الأرض لتتوحد فريضة الصيام عليهم جميعاً، ويتوق المسلمون من كل عام لمعرفة أول أيام رمضان حتى يتهيأون له نفسياً ويتجهزون للصوم، وفي هذا الإطار فقد أعلنت معاهد البحوث الفلكية أنه يتوقع أن يكون أول يوم رمضان 1442 هو يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 لينتهي يوم الأربعاء 12 مايو 2021 وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 13 مايو 2021.

إمساكية رمضان 2021

وعلى الرغم من إعلان المعهد الفلكي للبحوث بالتاريخ المتوقع لأول أيام الشهر الكريم إلا أن الكلمة الأخيرة هي رؤية الهلال من دار الإفتاء والتي من المقرر أن تكون يوم الأحد 11 أبريل للإعلان عن إتمام شهر شعبان و أول أيام رمضان المبارك، ويرجى العلم أنه في حالة تعذر رؤية الهلال تتأكد الرؤية الفلكية بأن شهر رمضان سيكون يوم الثلاثاء 13 من أبريل، وقد أعلن أنه ستصل عدد ساعات الصيام إلى 14 ساعة و41 دقيقة في أول يوم من أيام رمضان أما آخر يوم من أيام رمضان هو يوم 12 مايو 2021 وسيسجل كأطول يوم للصيام طوال الشهر حيث أن أذان الفجر في تمام الساعة 3:25 صباحاً حيث يبدأ المسلمون في الصيام وحتى أذان المغرب في تمام الساعة 6:40 م أي أن عدد ساعات الصيام سوف تتجاوز 15 ساعة ونصف.