نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 في المقال التالي
حددت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 لجميع الوزارات والجهات والمديريات التابعة لها فى كافة المحافظات، وكذلك كافة الهيئات المستقلة والجهات، حيث يبدأ صرف المرتبات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 28 مارس 2021 وذلك بحسب الجداول التى سيتم نشرها فى التقرير التالي، حيث تقوم وزارة المالية شهرياً بنشر هذه الجداول حتى تقضى على التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021
|اليوم والتاريخ
|الوزارات
|المديريات
|الهيئات والجهات المستقلة
|يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021
|الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع العمال العام، شئون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول.
|مرتبات مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق
|المجلس الأعلى لتنظيم افعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزى للمحاسبات، مجلس النواب.
|يوم الأربعاء 24 مارس 2021
|التعليم العالى، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، والتخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي.
|دواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات
|القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة”.
|يوم الخميس 25 مارس 2021
|التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية.
|مديريات التربية والتعليم، ومديرية الزراعة، ومديرية الطب البيطري، ومديرية الشباب والرياضة.
|الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، باقى الجهات الإدارية.
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021
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