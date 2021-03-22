نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري 2020م في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري 2020م للعاملين في الدولة، ولذلك أعلنت الوزارة عن الموعد المحدد يوم الإثنين القادم 15 يونيو الشهر الجاري، وأيضا تم الإشارة إلي أن عمليات الصرف سوف تستمر خلال 4 أيام متتالية بحيث لا يحدث تزاحم على ماكينات الصراف الآلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم وهذا إجراء احترازي ضد هذا الفيروس القاتل.

ولذلك تؤكد وزارة المالية في بيانه الصحفي من قبل أيام أن سوف يتم تقديم الرواتب ابتداءً من يوم 15 يونيو الشهر الجاري، لتسهيل الأمر على المواطنين وتجنب الاختلاط مع الآخرين أيضا، وللحد من الزحام والتكدس، للتجنب من فيروس كورونا المنتشر خلال الفترة الحالية (كوفيد-19).

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2020م :

قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري 2020م للعاملين في الدولة، وسوف يتم الإعلان عن موعد عمليات الصرف في الوزارات، والهيئات، والجهات المعنية الأخرى، خلال هذه الفترة الحالية على مدار 4 أيام، ولذلك سوف تبدأ من يوم الإثنين 15 يونيو 2020م، حتى يوم الخميس 18 يونيو هذا الشهر الجاري 2020م مشيرة إلى أن إتاحة المستحقات في ماكينات الصراف الآلي تبدأ وقف المواعيد المحددة والمعلن عنها من خلال موقع ثقفني.

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف محددة خاصة بكل وزارة أو هيئة حكومية، وفقًا عماد رئيس قطاع الحسابات، والمديريات بوزارة المالية، موضحاً حسب عدد العاملين، لذلك تجري عن مواعيد الصرف في جميع الجهات الحكومية، وخاصتاََ وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، تقديراََ لجهودهم في محاربة فيروس كورونا المنتشر خلال الفترة الحالية.

جدول صرف المرتبات للعاملين في الدولة:

قام رئيس قطاع الحسابات، والمديريات الخاص بوزارة المالية، بأن تقرير صرف مرتبات شهر يونيو الجاري 2020م للعاملين في الدولة، وفقًا للجدول المقسم على الأيام الأربعة التي تم تحديدها من قبل الوزارة، وهذا على النحو الآتي :

17 وزارة في يوم 15 يونيو هذا الشهر.

10 وزارات في يوم 16 يونيو 2020م

11 وزارة، وهيئة في يوم 17 يونيو.

9 وزارات، وهيئات في يوم 18 يونيو الشهر الجاري.

وأكدت وزارة المالية على جميع العالمين في الجهات الإدارية، على عدم التكدس على ماكينات الصراف الآلي، للتجنب من فيروس كورونا، وتم التأكيد عن مواعيد المرتبات للعاملين سوف تكون متاحة لجميع الوزارات والهيئات في الأوقات المحددة لها.

ولذلك تم الإعلان عن موعد صرف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية لجميع القطاعات الحكومية، سواء كانت صحية أو تعليمية أو عسكرية أو تابعة لمؤسسات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولذلك سوف يتم تقسيم الرواتب على حسب الاحتياجات.

بالإضافة إلى أن عدم إغفال البنود الأخرى الترفيهية والعلاجية أيضا، وأن يتم تخصيص مبلغ معين لكل بند من البنود الأساسية وهما :

المأكل

المشرب

المسكن

ومن الجدير بالذكر أن يوم الخميس القادم الموافق 25 مارس 2021م وهذا من ضمن ال9 هيئات أن هذا اليوم الثالث لصرف رواتب الموظفين للجهات الآتية، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجهوية، العاملين بمشيخة الأزهر، باقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين الماضيين، وهذا بعد الإعلان من قبل وزارة المالية.