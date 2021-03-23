كلية اللاهوت الإنجيلية تنعى القس ناجى إبراهيم

جدة - نرمين السيد - وترأَّس مجلس إدارة مدرسة السَّلام الإعداديَّة والثانويَّة المُشتركة فى أسيوط مُنذ عام 1982 لدَورتَيْن مُتتاليتَيْن، ثمَّ انتُخِبَ ليرعى الكنيسة الإنجيليَّة الرَّابعة فى أسيوط، حتى توفى.

ونعت كُليَّة اللاهوت الإنجيليَّة فى القاهرة، مجلسها وعميدها وأساتذتها وطُلاَّبها وجميع العاملين فيها، الراحل وطلبت لأسرة الرَّاحل القس ناجى، والكنيسة الإنجيليَّة الرَّابعة فى أسيوط، ومَجمع أسيوط الإنجيلى، وسنودس النّيل الإنجيلى، بطلب تعزيات الرُّوح القُدس.