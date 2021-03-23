انت الان تتابع تفاصيل خبر حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، حار على القاهرة الكبرى وكذلك الوجه البحرى مع وجود رياح نشطة، لطيف على السواحل الغربية المصرية، معتدل على جميع السواحل الشرقية مصاحب لرياح نشطة، كما توقعت أن يكون الطقس حار مهارات على مناطق جنوب سيناء مصاحب لرياح، وطقس حار كذلك على مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء مصاحب لرياح نشطة، كما يتوقع أن تصل حالة الطقس إلي شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد مع وجود رياح نشطة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء- 23 مارس 2021

وصرح محمود شاهين والذي يشغل منصب مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد في مصر، أن البلاد قد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض من مناطق السواحل الشمالية الغربية وكذلك الوجه البحرى ومناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم، مع ونشاط لرياح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق السواحل الشرقية ومناطق سيناء قد تصل في بعض الأحيان إلي العاصفة، مع وجود نشاط رياح ترابية على بعض المناطق من جنوب مصر.

أما عن حالة الطقس اليوم ليلا فمن المتوقع أن يكون طقس مائل للبرودة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومناطق السواحل الشمالية، لطيف ليلاً على مناطق شمال الصعيد- جنوب سيناء ، معتدل على مناطق جنوب الصعيد في فترات اليل.

وتكون درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية، والإسكندرية العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية، ومناطق مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج 40 درجة والصغرى 22 درجة مئوية، ومحافظة قنا العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة مئوية، ومحافظة أسوان العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 25.

قد يهمك أيضاً متابعة المواضيع التالية: