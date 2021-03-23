الجغرافيا فى المقدمة 97.. متوسط القوميات فى الترم الأول لـ أولى ثانوى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الاثنين، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الأول الثانوى إلكترونيًا. وجاءت المتوسطات القومية لجميع المواد على النحو التالى: عربى 62 أحياء 78 كيمياء 91 اللغة الأجنبية الثانية 86 جغرافيا 97 تاريخ 95 رياضيات 88 علم نفس 93 فيزياء 88 اللغة الأجنبية الأولى إنجليزى 86 اللغة الأجنبية الأولى فرنساوى 69 اللغة الأجنبية الأولى ألمانى 61

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