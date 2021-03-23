تجديد رخصة السيارة إلكترونيا…. إليك الطريقة بالخطوات 2021.

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محمد سياف - ابو ظبي - تجديد رخصة السيارة إلكترونيا، من منزلك أصبح ممكناً الآن. فالدولة المصرية، و وزارة الداخلية، تسهيلا على المواطنين، و حفاظاً على أموالهم، و وقتهم، و صحتهم في وسط ما تمر به البلاد من انتشار الوباء الفيروسي فيروس كورونا (كوفيد 19)، قررت أن تطلق بوابة إلكترونية خاصة بإدارة المرور. و تقدم تلك البوابة العديد من الخدمات المميزة، فيمكنك تقديم أية استفسارات، كذلك تجديد رخصة السيارة، و نقل ملكية المركبة، و معرفة قيمة المخالفات المرورية التي عليك كذلك تسديدها، و يمكنك أيضا تجديد رخصة القيادة، الحصول على التراخيص التجارية، و التقديم على الملصقات الإلكترونية، و كذلك استخراج بدل تآلف و بدل فاقد لكل من رخصة القيادة و السيارة. فاليكم خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيا و تكاليفها. تجديد رخصة السيارة إلكترونيا: ادخل لصفحة إدارة المرور المصرية الإلكترونية. ستجد أمامك الخدمات إلكترونية ، و الخدمات الاسترشادية ، عليك اختيار الخدمات الإلكترونية. ستجد أمامك عدة أيقونات ، عليك اختيار أيقونه تجديد رخصة المركبات من ضمنهم. أما الآن فيتوجب عليك قراءة ما يظهر أمامك من أحكام و شروط ثم أنقر موافقة. الآن ، إذا كنت قد أنشأت حساب لك على البوابة في وقت سابق ، ستنقر على تسجيل دخول ، و تنتقل مباشرة للخطوة السادسة; و في حالة لم تنشىْ واحد ، عليك إنشاء واحد ، عبر النقر على إنشاء حساب ، و من ثمة إدخال بياناتك ، و الآن انقر إنشاء ، ثم تسجيل دخول. الآن ستدخل بيانات الرخصة ، عن طريقة مل الخانات الفارغة التي تظهر أمامك ، و بعد الانتهاء ستضغط إرسال. الآن تكون انتهيت من تقديم طلبك ، و ستنتظر الرد من إدارة المرور. تكاليف تجديد رخصة السيارة: 225 جنيه في العام حال المركبة كانت ذات سعة بين أل 1030cc إلى 1330cc.

650 جنيه في العام حال المركبة كانت ذات سعة بين أل 1330cc و أل 1630cc.

3000 جنيه في العام حال المركبة كانت ذات سعة أعلى من أل 1630cc و أقل من أل 2030cc.

أما إذا كانت السيارة قد تخطت سعتها أل 2030cc ، فسيتم حساب تكاليف تجديد رخصة السيارة ، عن طريق احتساب 2.5% من تكاليف قيمة السيارة.

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