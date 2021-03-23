معاون وزير الإسكان : مبادرة تطوير الريف ستحول كل قرية إلى شبه مدينة

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ مشروعات كاملة بالقرى ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى، ستساهم فى تحويل قرى كانت قليلة الخدمات أو معدومة إلى قرى متكاملة الخدمات، أو "شبه مدينة".





وقال، فى تصريحات لـ برنامج "المواجهة"، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلى، إن تطوير الريف المصرى يركز على الاعتماد على التصنيع المحلى، حيث إن المبادرة خصص لها 3 سنوات لتنفيذها، موضحا أن الاعتماد على التصنيع المحلى يخلق فرص عمل لشباب أهالى القرى وشباب مصر. وأضاف أن الاعتماد على التصنيع المحلى يؤدى إلى انخفاض الأسعار، لافتا إلى أن وزارة الإسكان ستحدد الاحتياجات التى تتطلبها قرى مصر ضمن مبادرة تطوير الريف، وسيتم عرضها على المصانع التى ستنفذ عملية التطوير.

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