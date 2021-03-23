فيديو .. برلمانية : طالبت بزيادة عقوبة تزويج القاصرات لـ السجن 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن عقوبة تزويج القاصرات الحالية المنصوص عليها وفقا للقانون، تتمثل فى السجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تزيد عن 300 جنيه.
وأكدت أنها طالبت بتعديل القانون لتزيد العقوبة بمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، لتشمل المأذون والزوج والشهود وولى القاصر الذى وقَّع عقد الزواج، بعدما كانت تقتصر على المأذون والشهود فقط.
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