صورة .. وزير التعليم يوجه تحذيرا عاجلا لـ جميع الطلاب وأولياء الأمور

جدة - نرمين السيد - حذر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع متابعيه على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من أن هناك أشخاصا يحاولون النصب على الناس برابط إلكترونى مستخدمين اسم الوزير، ونائبه الدكتور رضا حجازى.





وقال وزير التربية والتعليم، فى تدوينة له على حسابه الرسمى بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : "احذروا الدعوة المتداولة على السوشيال ميديا والتى تنص على "ادعوكم لشات تطوير التعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقى والدكتور رضا حجازى" .

وشدد وزير التربية والتعليم على أن هذا الرابط ما هو إلا وسيلة لسرقة حسابات المسؤولين على السوشيال ميديا وخصوصا المهتمين بالتعليم، قائلا : "احذروا فقد حدث هذا لكثير من الأصدقاء، وبالتالى يرجى عدم الانسياق وراءه، لأنه وسيلة إجرامية، ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد".

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت أمس الإثنين، نتيجة امتحانات منتصف العام لـ الصفين الأول والثانى الثانوى العام على موقع الوزارة على الإنترنت.