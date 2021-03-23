فيديو .. والى : الرئيس السيسى وجه باستكمال تطوير الفنادق التاريخية

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، إن أعمال المعالجات والترميمات والتطوير للفنادق التاريخية، مضى عمر طويل عليها.

وأكد عادل والى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باستكمال أعمال تطوير الفنادق التاريخية فى مصر بغرض الحفاظ على الأثر وإعادة قيمته التاريخية، بما يعطى القدرة على منافسة الفنادق الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف أيضًا، إلى زيادة عائدات هذه الفنادق.

وتابع : "نستغل الوقت الذى تعيش البلدان فيه ركودًا سياحيا بسبب جائحة كورونا للنهوض بهذه الفنادق وتطويرها"، مضيفًا أن العمليات لا تقتصر على الواجهات فقط، وإنما تشمل البنى التحتية والخرسانات والزخارف والأثاث والديكور والأماكن المحيطة وكل ما هو داخل هذه الفنادق وخارجها.