فيديو .. سبب ظهور الدولفين ريسو على شواطئ الغردقة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، هذا النوع من الدولفين يظهر بشكل نادر على شواطئ الغردقة، وذلك وفقًا لمسح علمى تم إجراؤه على 30 تجمعًا لأنواع الدولفين المختلفة.
وأوضح أن التنوع البيولوجى فى البحر الأحمر أمر بعيد عن الرفاهية، ولكنه يمثل قيمة اقتصادية كبيرة، بمكن الحفاظ عليها إذا تم استغلالها بشكل مستدام.
وأكد أن ظهور هذا النوع من الدلافين فى منطقة يندر تواجده بها يروِّج لمصر سياحيًا بشكل أكبر مما يمكن تقديمه من خلال طرق الترويج المختلفة.
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