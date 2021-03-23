الاحتفال بـ اليوم العالمى لـ الأرصاد الجوية .. اعرف كل تفاصيله

جدة - نرمين السيد - ويأتى احتفال العالم بهذا اليوم، تخليدا لذكرى دخول اتفاقية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO حيز التنفيذ بتاريخ 23 مارس من عام 1950م.

اليوم العالمى للأرصاد الجوية

ويختص علم الأرصاد الجوية "ميتيورولوجيا" هذا العلم المهم الذى يكشف نجاحه يوما بعد يوم بالتنبؤات الجوية اليومية، بدراسة أحوال الغلاف الجوى، حيث يعتبر مجموعة من التخصصات العلمية التى تعنى بدراسة المناخ والتنبؤات الجوية.

جدير بالذكر، أن القرن الـ 19 شهد تطورا سريعا فى علم الأرصاد الجوية بعد تطورمحطات الأرصاد الجوية فى عديد من الدول، فيما شهد النصف الأخير من القرن العشرين، تقدما كبيرا فى التنبؤ بأحوال الطقس، وذلك بعد تطور جهاز الحاسب الإلكترونى.