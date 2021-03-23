طقس الثلاثاء .. انخفاض درجات الحرارة وعواصف مثيرة للرمال .. القاهرة 30

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ولطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، فيما يكون شديد للحرارة على جنوب الصعيد.





وليلا .. يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد، مع فرص لـ سقوط أمطار خفيفة ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق. طقس اليوم وعن حالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة، والموج فيه من 3,5 متر الى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 30 15 الاسكندرية 22 15 وادى النطرون 26 15 طنطا 29 14 شبين الكوم 30 15 دمنهور 29 15 بلطيم 22 15 مطروح 21 14 السلوم 22 14 سيوة 23 13 بورسعيد 25 15 دمياط 25 15 الزقازيق 30 15 المنصورة 30 15 الاسماعيلية 31 14 السويس 32 15 العريش 26 15 رفح 25 15 رأس سدر 31 16 نخل 36 14 نويبع 32 20 طابا 30 19 كاترين 31 14 الطور 32 19 شرم الشيخ 32 20 الغردقة 32 21 مرسى علم 33 20 الفيوم 34 19 بنى سويف 34 19 المنيا 35 20 أسيوط 35 20 سوهاج 40 22 قنا 41 22 الأقصر 41 24 أسوان 42 25 ادفو 42 25 أبوسمبل 42 25 الوادى الجديد 39 22 شلاتين 37 24 حلايب 33 25

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