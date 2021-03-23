فيديو .. كريمة : الوهابية والإخوان لم يتركوا مسلما إلا كفروه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن السلفيين والوهابيين قالوا بتكفير كل المسلمين جميعًا معلقًا على ذلك بأنهم يتصرفون كأنهم يملكون صكوك الغفران.





وأضاف، خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن السلفية لم يتركوا مسلما إلا كفروه، حتى الأزهر لم يسلم من ذلك. وأوضح أحمد كريمة أن الفقهاء شددوا على ضرورة الحجر على من يفتى بالتكفير والتفسى والتبديع والتشريك على أهل القبلة، كما يفعل الوهابية وغلاة الشيعة وخوارج الإخوان، مستشهدًا بقول الله تعالى فى كتابه: "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون".

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