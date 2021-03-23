بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 23 مارس 2021.. سعر الفراخ وسعر الكتكوت اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - شهدت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 23 مارس حالة من الإستقرار الحذر في سعر الفراخ وسعر الكتكوت اليوم، وذلك بالرغم من توقعات رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الدكتور عبد العزيز السيد بارتفاع أسعار الفراخ على مدار الأيام المقبلة بنسبة ستصل إلى 25% مقارنةً بالأسعار الحالية للدواجن.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 23 مارس 2021

وتشهد أسواق الدواجن الآن وفي مثل هذا التوقيت من كل عام حالة من الإقبال الكبير من المواطنين، سواء على الفراخ البيضاء أو الكتكوت الأبيض، ومن الطبيعي أن تشهد أسواق الدواجن تحركات مع زيادة الإستهلاك، نظراً لأن الدواجن شأنها كشأن أي سلعة تخضع للعرض والطلب، فتزيد أسعارها مع كثر الطلب وتقل الأسعار مع كثرة العرض.

وحول سعر الفراخ اليوم وسعر الكتكوت اليوم وفق بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 23 مارس 2021، فقد جاءت وفق الأسعار التالية:

شركة القاهرة للدواجن سجل سعر القاهرة بها 10.25 جنيه.

شركة الوادي سجل الكتكوت اليوم بها 10.25 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن، 11.75 جنيه.

شركة الفيروز 10 جنيه.

شركة الوطنية 10.5 جنيه.

شركة المراعي 9.5 جنيه.

شركة مكة ود سيد زكريا بلغ بهما سعر الكتكوت اليوم 10 جنيه.

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وحول سعر الفراخ اليوم فقد تراوحت ما بين 24 إلى 25 جنيه في كل الشركات، وذلك بالنسبة إلى الفراخ البيضاء، أما الفراخ الساسو فسجلت اليوم ما بين 33 و32 جنيه.