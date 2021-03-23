سعر الكتكوت اليوم 23 مارس في بورصة الدواجن الرئيسية وسعر الفراخ البيضاء والساسو

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محمد سياف - ابو ظبي - نستعرض لمتابعينا سعر الكتكوت اليوم الموافق 23 مارس وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها موقعنا مصر فايف لقراءه، وكانت سعر الكتكوت الابيض قد شهد ارتفاعاً خلال الأيام الماضية ثم عاود الإنخفاض ثم ارتفع مرة أخرى، وهذا التأرجح في أسعار الكتاكيت أمر طبيعي، حيث أن الفراخ بشكل عام سواءً أكانت كتاكيت أم تم تسمينها وجاهزة للذبح، تشهد تغيرات في الأسعار بشكل يومي.

سعر الكتكوت اليوم 23 مارس في بورصة الدواجن الرئيسية

والكتاكيت في مصر بشكل عام تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شركات وتقوم بالإستحواذ على 70% تقريباً من السوق، والقسم الثاني قطعان وتمتلك نحو 30% من إنتاج السوق، والأسعار بشكل عام يتم تحديدها بشكل يومي على حسب العرض والطلب والحجز المسبق.

وحول سعر الكتكوت اليوم 23 مارس في بورصة الدواجن فقد شهد بعض التغيرات في الأسعار، وجاءت هذه الأسعار وفق ما يلي:

الشركة الوادي القاهرة للدواجن نيوهوب منير السقا الوطنية أمات سعر الكتكوت الابيض اليوم 10.25 جنيه 10.25 جنيه 11.75 جنيه 8 جنيه 11.5 جنيه 10.5 جنيه

كما شهدت سعر الفراخ اليوم 23 مارس حالة استقرار حذر وسط توقعات بارتفاعها قبيل شهر رمضان الكريم، وجاءت أسعار الدواجن اليوم وفق ما يلي:

الشركة سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم رابطة مربي الدواجن 25 جنيه 32 جنيه منير السقا 25 جنيه 33 جنيه محمود الجداوي 24 جنيه 32 جنيه محمد عادل 24 جنيه 33 جنيه فوزي تفاحة 24 جنيه — أحمد عامر 24 جنيه — محمد عثمان 24 جنيه — محمد القشلان 24 جنيه —

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