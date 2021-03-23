فيديو .. كيف يمكن تفادى الموجة الثالثة من كورونا؟ .. مستشار الرئيس يجيب

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر الآن فى مرحلة تذبذب بعدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا، ما بين زيادة خفيفة ونقص طفيف.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم فى برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه تم الاتفاق مع شركة "جافا" الشركة العالمية للتوزيع اللقاحات على 4 ملايين و800 ألف جرعة مجانية، ووصول أول جرعة إلى مصر فى 30 مارس المقبل. الموجة الثالثة من كورونا وأضاف أن كلمة موجة جديدة يعنى بدء تزايد الحالات إلى الذروة، ثم تبدأ تتناقص، وقد يحدث أن نكون على أعتاب دخول الموجة الثالثة لـ فيروس كورونا، مثلما حدث فى الدول الأخرى، لافتا إلى أنه من الممكن تفادى الموجة الثالثة لـ فيروس كورونا من خلال التشديد على الإجراءات الاحترازية، والالتزام بما يُعلن من قرارات بخصوص كورونا.

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