أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنطلق فعاليات منتدى المنافسة الثانى للمنطقة العربية، والذى يأتى بالشراكة بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بمشاركة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

القاهرة

تنظم سفارة إسبانيا بالقاهرة، بالتعاون مع عدد من الكليات المصرية، الملتقى الأول لمحاضرات علم المصريات والسياحة.

القاهرة

تسيِّر شركة "مصر للطيران" 47 رحلة جوية دولية وداخلية، لنقل 4203 ركاب إلى العديد من مدن وعواصم العالم.

القاهرة

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كل ما يتعلق بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول، والامتحانات الشهرية القادمة فى الفصل الدراسى الثانى.

القاهرة

يفتتح الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، معرض الفنانة هدى السعيد، الذى يحمل عنوان "ملامح الوجوه من ثقافات مختلفة"، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.