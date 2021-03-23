توجيهات الرئيس بـ تطوير منظومة خدمات النقل .. حديث صحف الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - وأبرزت جميع الصحف توجيه الرئيس السيسى، بتطوير منظومة خدمات النقل البحرى، بما فى ذلك أسطول النقل البحرى، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافى ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية، مما يتيح زيادة التبادل التجارى مع مختلف دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير وزير النقل، حيث تناول الاجتماع استعراض "الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بمنظومة الموانئ وخدمات النقل البحرى".

وأضافت الصحف أن وزير النقل عرض جهود رفع كفاءة منظومة خدمات النقل البحرى، بما فى ذلك تطوير الأسطول المصرى للنقل البحرى، إلى جانب تطوير الموانئ المختلفة، خاصةً ميناءى الإسكندرية والدخيلة، بما يضماه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية، وكذا أعمال ربطهما بالطرق والمحاور الرئيسية وصولاً إلى الطريق الدولى الساحلى، فضلاً عن سير العمل بتطوير ميناءى العين السخنة وسفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به.

وتم استعراض الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائى السريع "العين السخنة – العلمين - مرسى مطروح"، خاصةً الموقف التنفيذى للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة.

وأبرزت الصحف - أيضا - تأكيد الرئيس خلال لقائه هنرى بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة "ألستوم" وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية فى كافة المجالات فى ضوء عملية التنمية الشاملة فى مصر وما يصاحبها من التطوير فى كافة أوجه البنية الأساسية.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن اللقاء تناول "التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية فى قطاع النقل العام".

وأشارت الصحف إلى توجيه الرئيس السيسى بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا فى إطار أى نشاط حالى أو مستقبلى مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازى للاستفادة من الخبرة الأجنبية فى نقل المعرفة.

من جانبه، أكد لافارج اعتزام شركة ألستوم على التوسع فى أنشطتها وزيادة عدد موظفيها فى مصر، خاصةً فى ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التى يوفرها قطاع النقل العام فى مصر، والتى تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم فى المنطقتين العربية والإفريقية، فضلاً عن حجم المشاريع القومية العملاقة الجارى تنفيذها وكفاءة وسرعة تنفيذها.

أخبار الصحف

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الحالية لوزارة النقل مع شركة ألستوم، خاصةً ما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديد، فضلاً عن التباحث حول المشروعات المستقبلية الجارى دراستها بين الجانبين.

وسلطت الصكف الضوء على العديد من الموضوعات التى تشغل الرى العام، فمن جانبها، أشارت صحيفة الأخبار إلى تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أحد مراكز التدريب التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية لاستراتيجية التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية والتدريبية التى تنفذها القوات المسلحة.

ولفتت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة قام بالمرور على الأجنحة المختلفة والتى تمثل الاتجاهات الحديثة فى مجالات الكهرباء والميكانيكا والميكاترونيك ، وتفقد معرض منتجات الأفراد وعددا من ورش الصيانة والإصلاح والتى تحتوى على أحدث الأجهزة ، وأكد أن ما شاهده من جهد وافر وعمل متواصل هو مدعاة للفخر داخل القوات المسلحة والتى تسعى دائما إلى تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان تخريج كوادر قادرة على مواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى المستمر فى الأسلحة والمعدات.

وأشار إلى الدور الهام لإدارة التعليم والتدريب المهنى فى تقديم أفراد مؤهلين وقادرين على تقديم الدعم اللازم لمنظومة التأمين الفنى لأسلحة ومعدات القوات المسلحة.

فيما اهتمت صحيفة الأهرام بتأكيد محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى -فى تصريحات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمياه- أن سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على مياه نهر النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليا، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

ولفتت الصحيفة إلى توضيح الوزير بأن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى والمتمثل فى مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، والذى تقدمت به وزارة الرى، وجار مناقشته حاليا بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.

أما جريدة الجمهورية، فأبرزت تأكيدات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن العلاقات المصرية الصينية فى تطور مستمر بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإشارتها إلى أن المفاوضات مستمرة مع الصين لتصنيع لقاح كورونا فى مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك عقد مع سفير الصين لدى مصر لياو ليتشيانج، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التى تستقبلها مصر من الصين وخطة الوزارة للتوسع فى الفئات المستحقة لتلقى اللقاح.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن لقاح سينوفارم الصينى من أنجح اللقاحات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وأن الصين أهدت مصر 300 ألف جرعة مؤخرا، ليبلغ إجمالى عدد الجرعات التى وصلت مصر 600 ألف.

وسلطت الصحيفة الضوء على تأكيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إنه سيتم توفير لقاحات ضد فيروس كورونا تكفى موسم الحج هذا العام وسوف يتم التنسيق لبعثة الحج الطبية مع كافة الوزارات.

أما جريدة المصرى اليوم، فاهتمت بافتتاح وزيرى التنمية المحلية محمود شعراوى والسياحة والآثار خالد العنانى نقاط جديدة فى مشروع مسار العائلة المقدسة فى محافظ كفر الشيخ والشرقية، حيث أكد شعراوى أن المشروع له أهمية كبيرة من الجوانب السياسية والتراثية والدينية والثقافية والسياحية للدولة المصرية.