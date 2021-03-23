العاصفة الترابية تضرب المحافظات.. سقوط 3 مآذن واقتلاع أعمدة وتدهور الرؤية

جدة - نرمين السيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى بيان لها، من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق من غرب البلاد "سيوة - السواحل الغربية- الصحراء الغربية"، يمتد إلى الداخل.





وأكدت الهيئة، أن الإنذار الجوى يستمر حتى الثامنة من مساء الثلاثاء، نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوة خماسينى قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى مصر مما يؤدى إلى نشاط رياح على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتصل سرعة الرياح إلى "40 – 50 كم / ساعة"، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية لمسافة تصل إلى 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

وتسببت العاصفة الترابية فى عدد من الخسائر ببعض المحافظات، ففى البحيرة سقطت 3 مآذن بقرى مركز كوم حمادة هى الحبين وسنيدة والمسجد الكبير بدست الأشراف، كما تسببت الرياح فى اقتلاع عدد من أعمدة الإنارة وسقوط جانب من مأذنة مسجد أبى بكر الصديق بمركز الدلنجات، وسقوط غية حمام بمدينة دمنهور، إغلاق بوغاز رشيد ومنع الصيد.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، عاصفة ترابية شديدة ورياح محملة بالأتربة، استمرت حتى الفجر، وتسببت فى سقوط أسلاك الكهرباء ببعض المناطق ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى.

كما تسببت العواصف والرمال على طريقى "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوى والدولى الساحلى "بلطيم – الإسكندرية" فى تقليل الرؤية على الطريق.