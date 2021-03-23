توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة الأسقفية وسفارة اليابان لتطوير وحدة الصم

وقع اليوم دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بروتوكول تعاون مع "نوكى ماساكى" السفير الياباني بالقاهرة لتطوير مباني وحدة الصم ضعاف السمع التابعة لجمعية الناردين للخدمات الاجتماعية بالكنيسة الأسقفية.

وقال المطران منير: إن وحدة الصم وضعاف السمع تُدرب الأطفال والشباب ذوى الاحتياجات الخاصة مهنيا إلى جانب التعليم الأساسى، وتهتم الوحدة بتعليم لغة الإشارة للأطفال وأسرهم حتى يتمكنوا من التواصل الجيد بين بعضهم البعض وباقى أفراد المجتمع.

وأضاف المطران: يهدف التدريب المهنى إلى مساعدة الشباب والفتيات من ضعاف السمع على القيام بمشروعات إنتاجية تساعدهم أن يحيوا حياة كريمة.

وأوضح المطران: هناك شراكة أيضا بين مؤسسة الناردين الاجتماعية ومؤسسة مصر الخير فى مجال رعاية الصم وضعاف السمع.