مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية: برنامج رامز لرمضان القادم إساءة للمريض النفسي

أعرب الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية عن استيائه مما يتداول مؤخرا أن برنامج رامز جلال هذا العام باسم ( رامز مريض نفسي ) وقال إنه في حالة أن اسم البرنامج بهذا الاسم فعلا، لايصح إطلاقا إن في وقت كل العالم يتجه إلى إزالة الوصمة عن المريض النفسي، وأنه يعانى من خلل ومرض في المخ، أن المرض النفسي بسبب السحر والأشياء الغيبية ولا أي نوع من أنواع الخرافات، فنجد أحد البرامج يسمى (رامز مريض نفسي)، لم نتعود أن يقال مثلا إن على مريض بالسرطان أو أن كريمة مريضة بالقلب، فهذا ليس عنوان إلا لإثارة السخرية والتنمر على المريض النفسي، فيجب على القائمين على هذا البرنامج أن يحاربوا لإزالة الوصمة عن المريض النفسي والا يكون بهذا الشكل، فإننا نرى أفلاما أجنبية، ولايمكن أن يظهر المريض النفسي وكأنه مادة للسخرية أو مادة للضحك، فهذا عمل غير خلاق وغير حضاري، عمل ضد كل الأشياء التي تحدث في العالم الآن، ويكفي أننا نعرف أن من كل أربعة أشخاص موجودين في العالم، واحد يعاني من مرض نفسي وأن عدد المرضى النفسيين في العالم بالمليارات وزادت مع انتشار مرض كوڤيد ١٩.

وأضاف عكاشة في بيان له اليوم: فهل في الوقت الذي يفترض أن نقف فيه بجانب المريض النفسي، نتنمر عليه ونسيء إليه بتسمية البرنامج بهذا العنوان ويبرر تصرفاته غير الطبيعية بأنه " مريض نفسي".

وتابع: هذا البرنامج غير علمي، المريض النفسي مثله مثل المريض العادي، لأن معظم الأشياء التي يعاني منها تكون داخلية ولا يعبر عنها ولكن بالفحص يستطيع المتخصصون تحديد إذا كان مريضا نفسيا أم لا، وما يحدث أن صدقت الأخبار أن البرنامج بهذا الاسم إهانة شديدة لملايين من البشر الذين سيحتقرون وسينظرون إلى الحضارة المحدودة من إنتاج هذا البرنامج.