سيارة فولكس فاغن الاقتصادية تشق طريقها لأسواق جديدة

أعلن وكلاء شركة فولكس فاغن في موسكو أن النماذج الجديدة المعدلة من سيارات Polo الاقتصادية ستصل قريبا السوق الروسية وعددا من أسواق العالم.

ورغم أن النماذج الجديدة حافظت على السمة المهمة في الاقتصاد من حيث استهلاك الوقود، إلا أنها أصبحت أكبر وأكثر عصرية ومختلفة كليا عن نماذج Polo التي ظهرت في السنوات العشر الفائتة، وازداد طول الهيكل فيها ليصبح 4 أمتار و39 سنتيمترا، وعرضه 169 سم، وارتفاعه 146 سم.

كما حصلت هذه المركبات على تصميم جديد كليا للواجهة الأمامية والمصابيح، وأصبح شبك المبرد أعرض وأكثر بروزا ومطليا بالكروم، وعلى جانبيه وضعت فتحات هوائية تمنح المركبة مظهرا هجوميا وأكثر عصرية.

ولم تشمل التغيرات المظهر الخارجي لهذه السيارات فحسب، بل تغيرت فيها القمرة الداخلية كليا أيضا، إذ جهزت بمقاعد أكبر يمكن التحكم بوضعياتها ودرجات حرارتها عبر أنظمة كهربائية، وحصلت على واجهة قيادة عصرية وجديدة مجهزة بأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية، وكذلك تغير تصميم عصا السرعة والمقود.

وستطرح من هذه المركبات عدة نماذاج ترضي مختلف أذواق واحتياجات سائقيها، نماذج بمحركات 1.6 ليتر بعزم 90 و110 أحصنة تعمل مع علب سرعة ميكانيكية بـ 5 سرعات، ونماذج بمحركات بنزين بسعة 1.6 لتر بعزم 110 أحصنة مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، ونموذج يعمل بمحركات ديزل توربينية بسعة 1.4 لتر تولد عزما يعادل 125 حصانا، ومجهزة بعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.