وزارة البيئة تحذر من استمرار منخفض الترابي للأربعاء

حذرت وزارة البيئة من منخفض جوي يصاحبه رمال وأتربة بدأ الاثنين الماضي ويستمر حتى غدا الأربعاء.

وأوضحت وزارة البيئة أنه استنادًا إلى بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، ومن خلال متابعة نتائج الرصد الصادرة عن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء أن من المتوقع أن يزيد نشاط الرياح الجنوبية نتيجة مرور منخفض جوي تكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والدلتا وشمال الصعيد تستمر حتى يوم الأربعاء 24 مارس .

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.

ونصحت وزارة البيئة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة.