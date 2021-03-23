رئيس الوزراء يتوجه إلى الأردن للمشاركة فى أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا

جدة - نرمين السيد - غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولى، متوجها إلى العاصمة الأردنية عمّان، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، وذلك للمشاركة فى أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التى تعقد جلساتها الرئيسية اليوم برئاسة رئيسى وزراء البلدين.





ويضم الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولى، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولى، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين وممثلى الجهات المعنية. وتتناول أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات لاسيما زيادة التبادل التجاري، وتسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق، فضلاً عن التعاون فى مجالات الإسكان، والكهرباء، والموارد المائية، وغيرها . ومن المنتظر أن يتم فى ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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