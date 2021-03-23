لليوم الثانى.. كهنة الإسكندرية يتلقون لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - بدأ، منذ قليل، حصول كهنة الإسكندرية على لقاح كورونا، وذلك تكمله لما تم أمس الإثنين، وحصل 130 كاهنًا من مجمع كهنة الإسكندرية على لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومعهم الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية.





وتم تقسيم الآباء الكهنة الـ130 على مجموعتين، نالت المجموعة الأولى الجرعة الأولى من اللقاح أمس، وتنال المجموعة الثانية الجرعة ذاتها اليوم الثلاثاء. كان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور سعيد السقعان، زار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وبرفقته عدد من قيادات الصحة بالمحافظة، واستقبله القمص أبراَم أميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس لوقا عبد المسيح مسؤول الأمانة العامة للمستشفيات التابعة لكنائس الإسكندرية، وتم مناقشة أوجه التعاون بين البطريركية ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، وكذلك جهود كنائس الإسكندرية فى سبيل رفع الوعى الصحى لدى أبناء الكنيسة القبطية هناك. وألقى الدكتور فهمى شارل أستاذ الطب المهنى ومنسق قطاع خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية، محاضرة عن أهمية التطعيم للوقاية من الإصابه بفيروس كورونا المستجد والفئات المستهدفة بالتطعيم، تم بعدها تطعيم المجموعة الأولى من الآباء الكهنة باللقاح، على أن يحصلوا على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.

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