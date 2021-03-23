نشرة مركز المعلومات.. ابرزها موعد إضافة الزوجة غير المقيدة على بطاقات التموين

صدر اليوم، عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا.
- الدكتور مصطفى مدبولي: حجم أعمال مشروعات "حياة كريمة" ضخم.. ومتابعة مستمرة من الرئيس
- وزارة التموين تعلن موعد إضافة الزوجة غير المقيدة على بطاقات التموين
- رئيس قطاع الطب الوقائي: نستهدف تطعيم 250 ألف هذا الأسبوع.. وقريبًا أخبار جيدة عن اللقاح المصري
- دراسة أمريكية تؤكد: لقاح استرازينكا فعال لجميع البالغين.
- تسارع وتيرة إنتاج لقاحات "كوفيد- 19" بالولايات المتحدة.
- متى تنتهى أزمة كورونا؟ إعرف آراء المصريين فى استطلاع رأى لمركز المعلومات ودعم القرار .
- منصة محفز سد الفجوة بين الجنسين... آلية جديدة نحو مزيد من التمكين. (إنفوجرافيك اليوم).
- مؤشرات تقييم درجة استعداد 128 دولة عالميًا لإطلاق حملات التطعيم ضد كورونا.
- منظمة السياحة العالمية: 69 وجهة أغلقت أبوابها أمام السياح.. و 5 وجهات رفعت جميع قيود السفر المتعلقة بكورونا.
- "سي جاي ووكر" أول مليونيرة أمريكية من أصل إفريقي.
- د. حسن أبو طالب يكتب: صراع الشعبوية والديمقراطية في الولايات المتحدة.
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