صور.. رياح مثيرة للأتربة تضرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أكد أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إلى انتظام حركة الملاحة البحرية، نظرا لوجود ارتفاع أمواج البحر فى المعدلات التى تسمح بتحرك السفن بشكل آمن.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت "إنذار جوى"، حذرت فيه من تعرض البلاد لنشاط رياح مثير للرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة، قادمة من ليبيا.

وأضافت الهيئة، أن سرعة الرياح ستصل إلى 50 كيلو فى الساعة، ما يؤدى لتدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والسريعة، فضلا عن اضطراب الملاحة البحرية.